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Российскую телеведущую Елену Малышеву заметили на одном из рынков Ташкента (видео)

CentralAsia (UZ) -  В узбекском сегменте соцсетей распространилось видео, снятое на знаменитом рынке «Чорсу» в Ташкенте. Местная жительница, проходя по торговым рядам, заметила российскую телеведущую Елену Малышеву.

Ведущая «Жить здорово!» прогуливалась по рынку и закупалась продуктами. Как оказалось, они с супругом решили погостить в Ташкенте.

Сама Малышева на своих страницах в социальных сетях не сообщает, что в данный момент она отдыхает в Ташкенте.

Ранее стало известно, что программа Елены Малышевой «Жить здорово!» больше не вернется в эфир. Так называемые новые выпуски, которые показывают сейчас, были записаны еще до закрытия передачи.

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