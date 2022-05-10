Российскую телеведущую Елену Малышеву заметили на одном из рынков Ташкента (видео)

- Узбекистан, общество
- 9:32, 10 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей распространилось видео, снятое на знаменитом рынке «Чорсу» в Ташкенте. Местная жительница, проходя по торговым рядам, заметила российскую телеведущую Елену Малышеву.
Ведущая «Жить здорово!» прогуливалась по рынку и закупалась продуктами. Как оказалось, они с супругом решили погостить в Ташкенте.
Сама Малышева на своих страницах в социальных сетях не сообщает, что в данный момент она отдыхает в Ташкенте.
Ранее стало известно, что программа Елены Малышевой «Жить здорово!» больше не вернется в эфир. Так называемые новые выпуски, которые показывают сейчас, были записаны еще до закрытия передачи.
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