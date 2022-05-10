Посольство США в Узбекистане сравнило Россию с Германией до 1945 года

CentralAsia (UZ) - В поздравительном послании посольства США в Ташкенте по случаю Дня памяти и почестей военные действия России в Украине были уподоблены Второй мировой войне.

«В то время, когда 9 мая празднуется как победа мира и свободы, к сожалению, мы все еще являемся свидетелями ужасного акта, как это было до 1945 года: государство пытается подчинить себе соседа и силой оккупировать его территорию, — говорится в сообщении посольства США.

По данным дипломатической миссии США, более 530 тысяч узбекистанцев вместе с США, Великобританией и другими союзниками внесли достойный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

«Сегодня мы вспоминаем общую историю Узбекистана и США в борьбе с угнетением. Желаем гордому народу независимого Узбекистана силы, здоровья, мира и благополучия».

Президент России Владимир Путин также поздравил узбекистанцев с Днем памяти и почестей, который отмечается в России как День Победы.

«77 лет назад, благодаря мужеству и героизму солдат и партизан фронта, стойкости и самоотверженности тружеников фронта, фашизм, желавший поработить Европу, принес боль и страдания десяткам миллионов людей, был раздавлен. Общая победа стала залогом нашей жизни и свободы», — заявил российский лидер.

Пресс-служба президента Республики Узбекистан распространила краткое сообщение о поздравлении Путина. Сообщений о том, что президент Мирзиеев направил поздравления в Москву, не было.