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В Монголии за сутки выявлено 94 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлено 94 случая заражения COVID-19.

Из новых случаев 63 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и выявлен 31 случай в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится на базе данных статистики здравоохранения страны.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс.111.

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