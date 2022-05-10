Узбекистан выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме

CentralAsia (UZ) - Узбекистан выразил обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Соответствующее заявление было опубликовано Министерством иностранных дел.

«Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Призываем стороны воздержаться от эскалации напряженности и принять все необходимые меры для скорейшего урегулирования конфликта», – отметили в министерстве.

Решение палестино-израильской проблемы, добавили в МИДе, должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принципа "два государства для двух народов".

«Призываем стороны к проявлению сдержанности и политической воли к урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии», – отметили в министерстве.

Ранее, 8 мая агентство WAFA сообщило со ссылкой на очевидцев, что десятки израильских поселенцев в сопровождении израильской полиции ворвались на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме и совершили религиозные ритуалы во дворах мусульманской святыни.

Согласно палестинской версии, десятки израильских поселенцев вошли в святое место группами и проводили там ритуалы и талмудические молитвы под защитой израильских полицейских.

При этом палестинцам и прихожанам-мусульманам израильская полиция отказала в доступе к святому месту во время присутствия израильских поселенцев.

Последнее событие произошло после почти месячной напряженности, вызванной увеличением присутствия израильских поселенцев и мусульман в священном месте во время прошедшего месяца Рамадан.

Израиль захватил Восточный Иерусалим, где расположена мечеть Аль-Акса, во время Шестидневной войны в 1967 году.