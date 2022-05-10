В Улан-Баторе пройдут антитеррористические учения

CentralAsia (MNG) - Третье по счету антитеррористическое учение «Хаан Шонхор-2022» проводится впервые с 9 по 13 мая 2022 года, в соответствии с условиями и реалиями города.

В последние годы увеличилось количество терактов в густонаселенных районах мира. За последние 20 лет 72% всех терактов в мире произошли на рынках, в торговых центрах, развлекательных заведениях, на массовых демонстрациях, митингах, праздниках, в длинных очередях, на автовокзалах, вокзалах, в аэропортах, спортивных и развлекательных центрах и школах. В таких местах легко проводить теракты и можно нанести большой ущерб.

Таким образом, совместные учения «Хаан Шонхор-2022» в этом году уникальны тем, что проводятся в период реформирования правовой базы распространения оружия и борьбы с терроризмом, сообщает Главное управление полиции.

10 октября 2020 году Законом о распространении оружия массового поражения и борьбе с терроризмом, а 5 января 2021 году Указом президента Монголии утверждены Правила проведения специальных операций по борьбе с терроризмом. 10 декабря 2021 года приказом Председателя Контртеррористического совета Монголии были утверждены такие документы, как Руководство по проведению контртеррористических специальных операций.

Хотя Монголия оценивается как террористическая угроза с низким и средним уровнем риска, она должна продолжать укреплять свой потенциал реагирования на террористические угрозы и выполнять свои обязательства перед международным сообществом. По данным Главного управления полиции, по состоянию на 2022 год Монголия присоединилась к 13 из 19 международных договоров о борьбе с международным терроризмом.

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