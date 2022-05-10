Дочерная компания Илона Маска зарегистрирована в Государственном реестре Монголии

CentralAsia (MNG) - Интернет Илона Маска «Starlink» придет в Монголию.
Илон Маск, акула в области науки, технологий и космоса, хочет разместить 12 000 спутников на орбите по всему миру и обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет в каждый уголок голубой планеты. Эта работа уже осуществлена и распространена на 32 страны.
В настоящее время на орбите по всему миру находится 1100 спутников Starlink.
Интернет Starlink со скоростью 100 Мбит/с от SpaceX стал еще на один шаг ближе к запуску своего сервиса в Монголии.
21 марта компания «Starlink Services Mongolia» в Монголии была зарегистрирована в Государственном реестре, и ее директором назначена Лорен Эшли Дрейер, управляющей «Starlink Lithuania» в Литве.
Сферы деятельности включают бизнес-консалтинг и информационные технологии.
Сам знаменитый Илон Маск зарегистрирован как конечный владелец в монгольском реестре.