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Дочерная компания Илона Маска зарегистрирована в Государственном реестре Монголии

CentralAsia (MNG) -  Интернет Илона Маска «Starlink» придет в Монголию.

Илон Маск, акула в области науки, технологий и космоса, хочет разместить 12 000 спутников на орбите по всему миру и обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет в каждый уголок голубой планеты. Эта работа уже осуществлена ​​и распространена на 32 страны.

В настоящее время на орбите по всему миру находится 1100 спутников Starlink.

Интернет Starlink со скоростью 100 Мбит/с от SpaceX стал еще на один шаг ближе к запуску своего сервиса в Монголии.

21 марта компания «Starlink Services Mongolia» в Монголии была зарегистрирована в Государственном реестре, и ее директором назначена Лорен Эшли Дрейер, управляющей «Starlink Lithuania» в Литве.

Сферы деятельности включают бизнес-консалтинг и информационные технологии.

Сам знаменитый Илон Маск зарегистрирован как конечный владелец в монгольском реестре.

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