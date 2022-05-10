В Китае небо окрасилось в кроваво-красный цвет. Видео

- Азия и мир, общество
- 11:24, 10 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Кроваво-красное небо перепугало жителей китайского города Чжоушань. Особо впечатлительные граждане решили, что начался апокалипсис.
Жутковатую картину снимали на фото и видео очевидцы. Это явление быстро стало одним из самых популярных тем в китайских соцсетях.
'Armageddon' Fear Spreads through Chinese City as sky turns Blood Red#China #Zhoushan #Zhejiang #Shanghai #Sky #RedSky #BloodSky #ViralVideo #Weather #Climate #Viral #ClimateChange #Armageddon pic.twitter.com/tnnGKAagMp— Doregama Viral (@DoregamaViral) May 9, 2022
Сначала люди думали, что причиной необычной окраски небосвода может быть пожар.
Как сообщили в местном метеобюро, причиной красного цвета неба стало преломление света. Скорее всего, источником этого света были огни кораблей в порту неподалеку, пишет Global Times со ссылкой на экспертов.
«При хороших погодных условиях больше воды в атмосфере образует аэрозоли, которые преломляют и рассеивают свет рыбацких лодок и создают красное небо, которое и увидели люди».
Отмечается, что в момент съемки видео над городом был туман, что способствовало преломлению и рассеиванию световых лучей.