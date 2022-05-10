ООН сообщила о 3381 погибшем мирном жителе на Украине с 24 февраля

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий, 24 февраля, по 8 мая в Украине погиб 3381 мирный житель, в том числе 235 детей. Ранения получили 3680 гражданских. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

На контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей погибли 1699 человек, ранен 1441. На неподконтрольных Киеву территориях этих областей погибли 111 человек, ранены 443, сообщает ООН. В других регионах Украины погиб 1571 человек, ранены 1796.