Войска РФ «обстреляли» Сумскую область, на Донбассе идут бои, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска «обстреляли» Сумскую область - под удар попали приграничные Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 10 мая.

По информации Генштаба, основные усилия авиационной группировки войск РФ сосредоточены на поддержке действий подразделений в Восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода «Азовсталь».

Генштаб ВСУ также сообщает, что российские войска продолжают применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. «Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины».

На Изюмском направлении российские войска осуществляют пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств. Войска РФ продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района, а также за Каменку Ясиноватского района (находится в 9 км к северу от Авдеевки).

На Южнобугском направлении, по данным Генштаба, российские войска активных боевых действий не проводят.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что за предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские войска отбили 15 российских атак, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля войск РФ.