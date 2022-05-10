экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Байден обеспокоен тем, что у Путина «нет выхода» из конфликта на Украине
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден считает, что у президента России Владимира Путина «в настоящий момент нет выхода» из конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями Демократической партии, передает Reuters.

Президент США считает, что Путин ошибочно полагал, что российские военные действия в Украине разрушит НАТО и Евросоюз. Байден отметил, что вместо этого США и многие другие страны встали на сторону Киева.

Байден сказал, что Путин очень «расчетливый человек», и проблема, которая сейчас его беспокоит, заключается в том, что у российского лидера «прямо сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Путин заявил, что Россия дала «упреждающий отпор агрессии»
  • Как создавали мурал с изображением Касым хана в Алматы. Видео
  • ООН сообщила о 3381 погибшем мирном жителе на Украине с 24 февраля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com