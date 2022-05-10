МВФ: ожидается, что инфляция в Монголии останется высокой

// Davaanyam Enkhbaatar

CentralAsia (MNG) - Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста монгольской экономики в 2022 году до 1 процента, заявив, что потенциальные риски уже начали материализоваться.

Это произошло после того, как представители МВФ во главе со старшим экономистом Анганой Банерджи завершили здесь визит, целью которого было оценить текущую экономическую и социальную ситуацию в стране и определить ее среднесрочные перспективы.

В прошлом году МВФ предсказал, что монгольская экономика, как ожидается, значительно вырастет в 2022 году, увеличившись на 7 процентов.

В настоящее время Монголия сталкивается с новым шоком, возникающим в мировой экономике, — украинским кризисом. В результате ожидается, что инфляция в стране останется высокой из-за роста цен во всем мире.

Если эти вопросы будут решены, экономическая ситуация Монголии улучшится в следующем году, считают в МВФ.

Перед лицом инфляционного давления Ангана Банерджи посоветовала монгольскому правительству оказывать дальнейшую поддержку только нуждающимся, а не всему населению.

Кроме того, МВФ предложил Монголии реализовать программу сокращения бедности для увеличения налоговых поступлений.

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