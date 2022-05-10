В Женеве продается бриллиант размером с мяч для гольфа

Фото: CNN

CentralAsia (CA) - Самый большой белый бриллиант, когда-либо выставленный на аукцион, продается в Женеве на этой неделе в рамках распродажи аукционного дома Christie's, сообщает CNN.

«The Rock» (скала), грушевидный камень весом 228,31 карата, размером примерно с мяч для гольфа, как ожидается, будет продан за сумму до $30 млн.

«Часто с этими самыми крупными камнями они жертвуют частью формы, чтобы сохранить вес», - комментирует Макс Фосетт, глава ювелирного отдела Christie's в Женеве. «Но это идеально симметричная грушевидная форма и один из самых редких драгоценных камней, когда-либо продававшихся на аукционе».

Добытый в Южной Африке камень раньше носили в качестве ожерелья от Cartier. Предыдущим аукционным рекордом для белого бриллианта был драгоценный камень весом 163,41 карата, проданный в 2017 году.

CNN отмечает, что цены на алмазы поднялись из-за санкций в отношении России (крупного поставщика драгоценных камней), а также возвращением VIP-мероприятий по мере ослабления ограничений на пандемию.