Экспорт медного концентрата Монголии вырос на 23,1%

CentralAsia (MNG) - В период с 29 апреля по 5 мая Монголия экспортировала в общей сложности 4 039,7 тыс. тонн угля, отправив его в 2 891 контейнере автомобильным транспортом и 499 контейнеров железнодорожным транспортом.

За ту же неделю было экспортировано 492,8 тысячи тонн медного концентрата, что на 23,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года было экспортировано 3 371,9 тонн катодной меди.

Что касается железной руды и концентрата, то всего страна экспортировала 1 056,2 тыс. тонн в 20 контейнерах автомобильным транспортом и 927 контейнеров железнодорожным транспортом.

По состоянию на 5 мая ЦБ также приобрел в этом году 4060,8 кг золота.

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