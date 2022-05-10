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Дипломаты ознакомились с условиями содержания граждан Кыргызстана в тюрьмах Таджикистана
// НЦПП

CentralAsia (TJ) -  Сотрудники посольства Кыргызстана в Таджикистане 6 и 7 мая провели встречи с гражданами КР, отбывающими наказание в исправительных учреждениях соседней республики.

По данным МИД Кыргызстана, дипломаты побеседовали с четырьмя кыргызстанцами, которые содержатся в исправительных колониях городов Вахдат, Душанбе и Явонского района Таджикистана. Ознакомившись с условиями содержания граждан КР, сотрудники посольства рассказали заключенным о проводимой работе по защите их прав.

Кроме того, в рамках этих встреч кыргызстанцы смогли поговорить со своими родственниками по видеосвязи, которая была организована при содействии компетентных органов Таджикистана, подчеркнули в МИД.

В середине февраля председатель Согдийского областного суда Бахтиер Окилзода сообщил, что в 2021 году в Таджикистане при незаконном пересечении границы были задержаны 39 граждан Кыргызстана. По его словам, в отношении задержанных было возбуждено 27 уголовных дел по статье 335 («Незаконное пересечение государственной границы») Уголовного кодекса РТ, и нарушители были приговорены к различным срокам лишения свободы. При этом он подчеркнул, что ни один кыргызстанец не был осужден за участие в приграничных конфликтах.

В ноябре прошлого года официальный Душанбе отпустил трех кыргызстанцев, которым было предъявлено обвинение за «незаконное пересечение границ». Сообщалось, что позже освободят еще троих.

Тогда же в Кыргызстане были освобождены два гражданина Таджикистана, обвиненные по аналогичной статье.

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