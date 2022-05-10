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Узбекистан откроет представительства еще в 10 регионах России

CentralAsia (UZ) -  Общее число представительств увеличивается до 16, сообщает во вторник, 10 мая, пресс-служба агентства по внешней миграции Узбекистана. С 1 июня представительства страны откроются еще в 10 регионах РФ.

Ранее первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов говорил о том, что уже с апреля ведомство планирует расширить количество представительств в нашей стране. Он отмечал, что при представительствах будут организованы центры поддержки прав мигрантов, передает РИА Новости. В частности, они будут рассматривать трудовые споры соотечественников с российскими работодателями.

С первого дня лета откроются представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в Воронежской, Тульской, Волгоградской, Нижегородской, Иркутской, Амурской областях, Краснодарском, Пермском, Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе. Известно, что 10 мая главы представительств выехали в российские города, чтобы начать свою работу.

Представительства агентства были открыты в шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Уже, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.

В начале мая РФ утвердила соглашение с Узбекистаном об отмене обязательной регистрации на 15 дней с даты въезда для граждан этой страны и для россиян, въезжающих в Узбекистан. Исполнение соглашения не повлечет значительного увеличения числа пребывающих и не снизит эффективность надзора в сфере миграции.

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