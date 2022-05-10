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Как создавали мурал с изображением Касым хана в Алматы. Видео

CentralAsia (KZ) -  Мурал с изображением Касым хана нарисован на фасаде торгово-развлекательного комплекса Grand Park. Процесс создания запечатлели на видео.

Авторами мурала стали молодые художники Карина Азимжанова и Гафура Каирбекова, сообщает пресс-служба киностудии «Казахфильм».

Художники работали над картиной 7 дней и израсходовали 120 аэрозольных баллонов.

Создание мурала приурочено к выходу на экран фильма «Рассвет великой степи».

Отмечается, что первым правителем Казахского ханства, который разработал собственное законодательство, был Касым хан. Свод законов назывался «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Касыма»). Он содержал в себе несколько законов: имущественный, уголовный, военный, посольский, общественный.

Кроме того, легендарный правитель стал одним из символов борьбы казахского народа за свободу и независимость на рубеже 15-16 веков. Именно это время, во многом благодаря Касым-хану, считается расцветом казахской государственности и великой казахской степи.

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