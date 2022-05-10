Минобороны РФ сообщило о выходе российских военных на административную границу ЛНР

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Силы Народной милиции признанной РФ Луганской Народной Республики совместно с российскими войсками вышли на административную границу ЛНР, полностью взяв под контроль город Попасная. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», — заявил представитель ведомства.

О взятии под контроль Попасной российское Минобороны РФ сообщало еще 13 марта. 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска контролируют Попасную на 80%. Днем позже он заявил, что российские военные контролируют большую часть города.

В документах о признании ЛНР и ДНР, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным, говорится, что Россия признает эти республики в административных границах, то есть в границах Луганской и Донецкой областей Украины.