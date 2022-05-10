На юге Узбекистана найден редчайший золотой динар Сельджукидов

CentralAsia (UZ) - Во время полива огорода житель махалли “Дустлик» Термезского района Улкан Эралиев обнаружил на земле кусочек желтого металла и обратился в Термезский музей археологии. Группа сотрудников музея и областного управления культурного наследия выехали на место находки и провели первичное определение площади раскопок. Были найдены фрагменты керамики эпохи Караханидов и эпохи Сельджукидов, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия РУз.

Улкан Эралиев в установленном порядке сдал ценную находку в Термезский музей археологии, после чего ему было выплачено установленное действующими правилами вознаграждение.

Специалисты и нумизматы музея во главе с директором музея провели предварительную экспертизу ценной находки.

«На аверсе золотого динара нумизмату музея докторанту Мансуру Нормуминову удалось прочитать слова "Аллах" и "Мухаммад", а также некоторые буквы арабского алфавита. Текст на реверсе монеты оказался почти стертым. Поврежденная, но хорошо сохранившаяся монета - золотой динар оказалась весом 1,92 грамма. Как известно в мусульманских странах золотые монеты назывались «динаром», серебряные - «дирхем», - отметил первый заместитель директора Агентства культурного наследия Турсунали Кузиев.

По словам Турсунали Кузиева, благодаря своему стратегическому месторасположению Термез часто становился объектом споров и войн между империями. Во второй половине Х века город стал местом кровавого противостояния между Караханидами и Газневидами. Воспользовавшись тем, что эти правители были уже сильно обессилены войной друг с другом принцы-сельджукиды Тогрулбек и Чагрилбек захватили Термез и его окрестности.

В этом году Термезский музей археологии отмечает 20-летие со дня своего открытия. За 20 лет в этом музее не было ни одной золотой монеты. Теперь в музее есть первый золотой динар – и сразу редчайший, эпохи Сельджуков.