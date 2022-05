ISW: Российские войска продвинулись в районе Северодонецка (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 9 на 10 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, в течение последних суток российские войска немного продвинулись в районе Северодонецка.

Выводы института:

Российские войска не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая, но, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.

Российские силы, вероятно, продолжают стягивать войска в Белгородской области, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова выйти на украинско-российскую границу.

Российские подразделения в Запорожской области перегруппировываются и, вероятно, получат подкрепление из сил, ранее дислоцированных в Мариуполе.

Кремль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами мобилизации сил, и продолжающиеся усилия по «тайной мобилизации» вряд ли приведут к существенной боевой мощи.

Российские власти, вероятно, выдвигают условия для непосредственного присоединения «оккупированных» украинских территорий к России, а не для создания «марионеточных народных республик».

В настоящее время российские силы участвуют в пяти основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и четырех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;

Вспомогательное усилие 2 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 3 — южная ось;

Вспомогательное усилие 4 — Сумы и северо-восточная Украина.