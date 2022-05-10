ISW: Российские войска продвинулись в районе Северодонецка (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 16:02, 10 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 9 на 10 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, в течение последних суток российские войска немного продвинулись в районе Северодонецка.
Выводы института:
Российские войска не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая, но, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.
Российские силы, вероятно, продолжают стягивать войска в Белгородской области, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова выйти на украинско-российскую границу.
Российские подразделения в Запорожской области перегруппировываются и, вероятно, получат подкрепление из сил, ранее дислоцированных в Мариуполе.
Кремль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами мобилизации сил, и продолжающиеся усилия по «тайной мобилизации» вряд ли приведут к существенной боевой мощи.
Российские власти, вероятно, выдвигают условия для непосредственного присоединения «оккупированных» украинских территорий к России, а не для создания «марионеточных народных республик».
В настоящее время российские силы участвуют в пяти основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и четырех вспомогательных усилий);
Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;
Вспомогательное усилие 2 — город Харьков;
Поддерживающее усилие 3 — южная ось;
Вспомогательное усилие 4 — Сумы и северо-восточная Украина.