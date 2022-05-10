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Парламент Литвы единогласно признал Россию «террористическим государством»

CentralAsia (CA) -  Сейм Литвы сегодня, 10 мая, принял резолюцию, в которой говорится, что Россия в связи с проведением «военной операции» на Украине является «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», передает издание Delfi. Члены парламента проголосовали за резолюцию единогласно — 128 голосов.

Сейм Литвы назвал российские военные действия «геноцидом украинского народа». Парламентарии призвали международное сообщество создать специальный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России против Украины. У этого трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест. При этом неприкосновенность лидеров государств, правительств и других должностных лиц нужно снять, отмечается в резолюции.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм»,— говорится в документе.

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