Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 76 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:29, 10 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 26 000 (+350) человек,
танков ‒ 1 170 (+25) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2 808 (+44) ед,
артиллерийских систем – 519 (+6) ед,
РСЗО – 185 (+0) ед,
средств ПВО – 87 (+0) ед,
самолетов – 199 (+0) ед,
вертолетов – 158 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
крылатых ракет – 94 (+0),
кораблей/катеров – 12 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 1 980 (+10) ед,
специальной техники – 41 (+0).
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