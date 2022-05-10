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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 76 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 26 000 (+350) человек,

танков ‒ 1 170 (+25) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2 808 (+44) ед,

артиллерийских систем – 519 (+6) ед,

РСЗО – 185 (+0) ед,

средств ПВО – 87 (+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей/катеров – 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 980 (+10) ед,

специальной техники – 41 (+0).

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