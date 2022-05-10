Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 76 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:29, 10 мая 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 26 000 (+350) человек, танков ‒ 1 170 (+25) ед, боевых бронированных машин ‒ 2 808 (+44) ед, артиллерийских систем – 519 (+6) ед, РСЗО – 185 (+0) ед, средств ПВО – 87 (+0) ед, самолетов – 199 (+0) ед, вертолетов – 158 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3), крылатых ракет – 94 (+0), кораблей/катеров – 12 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 1 980 (+10) ед, специальной техники – 41 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia