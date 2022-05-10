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Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре (фото)

CentralAsia (KZ) -  Государственный визит президента Казахстана в Турецкую Республику во вторник, 10 мая, начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Касым-Жомарт Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.

Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем. В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

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