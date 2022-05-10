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Узбекистан и Казахстан договорились совместно осваивать космос  

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Казахстан договорились использовать наземные объекты для запуска аппаратов.

Узбекистан утвердил соглашение о сотрудничестве между правительствами РУз и Казахстана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил Минюст РУз.

Стороны подписали соглашение 6 декабря 2021 года в Нур-Султане в ходе государственного визита президента РУз в Казахстан.

Согласно проекту документа, страны договорились использовать наземные объекты и системы для запусков и управления космическими аппаратами. Сотрудничество предполагает взаимную техническую помощь в космической отрасли, развитие партнерства на международном рынке технологий и прочие форматы работы.

Ранее агентство «Узбеккосмос» и представители Космического агентства Великобритании договорились изучить возможность повышения квалификации специалистов РУз при поддержке британских компаний и университетов.

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