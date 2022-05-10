В Белоруссии объявили о начале второго этапа внезапной проверки войск

Виктор Хренин

CentralAsia (CA) - В Белоруссии начался второй этап внезапной проверки сил реагирования, сообщил министр обороны Виктор Хренин, передала БелТА.

По его словам, проверка запланирована как «адекватная реакция» на военные учения Defender Europe на территории стран НАТО в Европе.

«Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — пояснил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа заявил, что смысл внезапной проверки сил состоит в том, «чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны». По словам Лукашенко, внезапная проверка показывает, что белорусские Вооруженные силы «работают неплохо». Он подчеркнул, что сделанная около десяти лет назад ставка на повышение мобильности войск оправдала себя.

Белорусский президент также отметил, что у границ страны возросло число военных НАТО. «Было 3 тыс., а сейчас под 40 тыс. человек у наших границ, и проводят масштабные учения», — отметил Лукашенко.

4 мая Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки готовности сил реагирования, в ходе которой воинские части и подразделения будут приводиться в боевую готовность, совершать марши и выполнять учебно-боевые задачи. В учениях также участвует «значительное количество военной техники», заявили в ведомстве, заверив, что маневры «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности». Позднее Лукашенко заявил, что «Запад может спать спокойно».