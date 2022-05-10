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Лукашенко: Россия поможет Белоруссии наладить производство ракет типа «Искандер»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца «Искандер» (российский ракетный комплекс). Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа, сообщается на сайте президента Беларуси.

По его словам, задача разработки перспективных образцов вооружений, в том числе ракетных, уже стоит перед премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. «Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца «Искандер» примерно», — заявил он.

Лукашенко отметил, что уже договорился с президентом России Владимиром Путиным о помощи с белорусскими ракетными разработками. «При мне президент поставил задачу [глава «Роскосмоса»] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер». Это молодые ребята», — уточнил белорусский лидер.

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х годов, и был принят на вооружение российских сил в 2006 году. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.

«Искандеры» способны поражать цели на расстоянии до 500 км, скорость боевой части после пуска составляет 2100 км/ч, интервал между запусками — 1 мин. Всего было разработано несколько вариаций комплексов, среди которых основной «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами «Искандер-К», а также упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э».

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