США не будут возвращать талибам угнанные из Афганистана в Таджикистан вертолеты

CentralAsia (TJ) - Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм сообщил, что Вашингтон и Душанбе ведут переговоры о судьбе военной авиатехники, прибывшей на территорию Таджикистана из Афганистана. Речь идет о 18 самолетах и вертолетах, на которых афганские военные бежали в Таджикистан в августе прошлого года после прихода к власти радикального движения «Талибан». Ранее талибы неоднократно обращались к правительствам Таджикистана и Узбекистана с просьбой вернуть вертолеты нынешнему правительству Афганистана.

Джон Марк Поммершайм на пресс-конференции в Душанбе 10 мая заявил, что США не намерены передать авиатехнику движению «Талибан». «Эти вертолеты не будут переданы «Талибан», поскольку им не принадлежат», отметил американский посол.

Американский дипломат не сообщил о деталях переговоров между Вашингтоном и Душанбе о судьбе военной авиатехники, которую требуют вернуть талибы.

В начале этого месяца власти Узбекистана заявили, что не планируют возвращать «Талибану» военную авиатехнику, прибывшую на территорию страны из Афганистана, поскольку она является собственностью Соединенных Штатов. Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

В январе «Талибан» потребовал вернуть более 40 вертолетов из Таджикистана и Узбекистана. Представитель министерства обороны талибов Иноятулла Хорезми сообщил, что «к правительствам двух стран (Таджикистана и Узбекистана) неоднократно обращались с просьбой вернуть вертолеты нынешнему правительству Афганистана».

Речь идет о 22 самолетах и 24 вертолетах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения «Талибан». Афганская авиатехника в количестве 18 единиц также была вывезена в Таджикистан.

Исматулла Иргашев заявил, что за авиатехнику заплатило правительство США. «Оно финансировало предыдущее правительство Афганистана. Таким образом, мы считаем, что то, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона. Мы храним эту военную технику по соглашению с США и сообщили об этом "Талибану“, — сказал Исматулла Иргашев в интервью «Голосу Америки».

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Таджикистан и Узбекистан потребовали от Соединенных Штатов разрешить им оставить у себя авиатехнику. Источники в американском правительстве сообщили Рейтер, что Вашингтон рассматривает запросы этих стран.

После свержения правительства Ашрафа Гани в августе прошлого года десятки афганских пилотов бежали в Таджикистан и три месяца содержались в одном из санаториев на окраине Душанбе. За это время они неоднократно жаловались на то, что дальнейшая их судьба неизвестна и что их родственники в Афганистане находятся под давлением талибов. В ночь на 10 ноября 2021 года 143 афганских пилота были вывезены из Душанбе в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

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