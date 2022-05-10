США не видят перспектив для успешных переговоров по Украине в ближайшее время - СМИ

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты не видят перспектив для успешных переговоров вокруг ситуации на Украине в ближайшее время, при этом сохраняется возможность для эскалации конфликта. Об этом заявил глава нацразведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Конгресса, трансляцию вел C-SPAN.

«Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — сказала она.

Кроме этого, по ее предложению, в течение следующих нескольких месяцев на Украине возможно «движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации».

Российская и украинская делегации с конца февраля провели несколько раундов мирных переговоров, как очных, так и в дистанционном формате. Наибольший прогресс был достигнут во время встречи в Стамбуле 29 марта, после которой были отведены российские силы с Киевского и Черниговского направлений.

Москва в начале апреля сообщала, что хочет завершить военную операцию на Украине именно путем переговоров и заинтересована в том, чтобы президент Владимир Зеленский согласился на ее предложения.

Тем не менее 26 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. «Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — подчеркнул российский лидер.