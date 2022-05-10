Германия в будущем полностью откажется от российских энергоносителей

CentralAsia (CA) - Германия в будущем полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России. Об этом на совместной конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявила глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, передает FAZ.

«Мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала она.

Бербок также заявила, что никаких договоренностей с Россией за спиной Украины быть не может. Кроме того, она обещала Киеву поддержку по вступлению в ЕС, подчеркнув, что «никакой кратчайший путь» здесь невозможен.

С начала спецоперации страны ЕС ввели пять пакетов санкций против Москвы. Ограничения затронули в том числе первых лиц государства, крупные промышленные и финансовые организации, резервы ЦБ и поставки некоторых видов энергоресурсов. При этом импорта российских нефти и газа санкции не коснулись.

8 мая страны «Большой семерки» (G7), куда входит Германия, договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго. В Минэкономики Германии ранее отмечали, что отказ от российской нефти станет «тяжелым бременем», однако указали на готовность пойти на этот шаг.

Шольц ранее указывал, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной. «Мы сможем и собираемся отменять наши санкции только по согласованию с Украиной. Думаю, в Кремле многие этого еще не осознали. Для России это имеет разрушительные последствия», — говорил он.