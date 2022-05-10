Первый президент Украины Леонид Кравчук умер в 88 лет

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- 23:49, 10 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи. Ему было 88 лет.
По информации издания, в июне прошлого года он перенес операцию на сердце.
Смерть Кравчука подтвердила народный депутат Ирина Геращенко, передал УНИАН.
Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин близ Ровно. Окончил Киевский государственный университет по специальности «Политэкономия ». Был кандидатом экономических наук.
В марте 1980 года был избран депутатом Верховного совета украинской ССР. С июня по сентябрь 1990 года был вторым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. С 23 июля возглавлял Верховный совет, но после августовского путча в 1991 году вышел из партии.
Под его руководством Верховный совет республики принял акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. До 5 декабря был председателем Верховной Рады.
В ноябре он отказался подписывать проект нового Союзного договора.