Узбекистан предложил SpaceX развернуть в стране систему Starlink для высокоскоростного интернета

CentralAsia (UZ) - Агентство космических исследований и технологий при правительстве Узбекистана («Узбеккосмос») предложило компании SpaceX развернуть в Узбекистане систему Starlink, которая предназначена для обеспечения высокоскоростного широкополосного спутникового доступа в интернет. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Вопрос обсуждался 9 мая на встрече между гендиректором «Узбеккосмоса» Шухратом Кадировым и представителем компании SpaceX Беном МакВильямсом. «По итогам переговоров стороны отметили готовность к развитию взаимовыгодных отношений и сотрудничеству», — говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча прошла в рамках международной конференции Space Technology Conference STC-2022, посвященной теме «Космические технологии и их роль в социально-экономическом развитии».

В преддверии форума представитель «Узбеккосмоса» Мухиддин Ибрагимов сообщил, что Агентство старается привлечь мировые компании на рынок Узбекистана.

«Все знают про проект Starlink — технологию спутникового интернета, который может конкурировать с классическими оптическими каналами. Это активно развивается и крутится в мире. Проект уже работает в Америке и продвигается в сторону Европы. Мы с ними сейчас активно обсуждаем вопрос развертывания этой системы на территории Узбекистана», — отметил Ибрагимов.