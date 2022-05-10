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Токаев на встрече с Эрдоганом пригласил его посетить Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в узком составе в Анкаре. Эрдоган пообещал посетить Казахстан осенью.

Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба Акорды.

Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

«Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну. Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с президентом в Турцию прибыли 10 министров.

На встрече в расширенном составе две страны договорились о сотрудничестве и подписали меморандумы в области информационных технологий, озеленения, кинематографии, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, карантина и сохранения растений, международных перевозок.

Токаев и Эрдоган подписали совместное заявление о расширении стратегического партнерства.

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