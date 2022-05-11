Вьетнамский туроператор находил неожиданного партнера в монгольском турагентстве

CentralAsia (MNG) - Решив изменить свою стратегию с фокуса на дальнемагистральных рынках на Азию, вьетнамский туроператор Absolute Asia Travel, специализирующийся на въездных поездках во Вьетнам и субрегион Большого Меконга, нашел сотрудничество в неожиданном месте, обработав первую монгольскую группу туристов, въезжающих во Вьетнам после пандемии.

Absolute Asia Travel сильно пострадала от появления COVID-19, и ее база путешественников, в основном из Северной Америки и Европы, исчезла в одночасье с закрытием границ без каких-либо указаний на то, когда им будет разрешено вернуться.

Вместо того, чтобы позволить ситуации победить их, туроператор рассмотрел, какие исходные рынки могут вернуться первыми, что привело их к партнерству с торговым представителем в Юго-Восточной Азии Пиром Андерсоном в 2020 году, полагая, что азиатские рынки восстановятся быстрее, чем дальнемагистральные.

Их стратегия начала приносить плоды — когда Вьетнам начал предпринимать шаги по открытию в 2022 году, Absolute Asia Travel неожиданно обнаружила лидера — монгольское туристическое агентство Cruise Tour Mongolia.

Первоначальная цитата привела к более серьезному обсуждению, и в результате туроператор организовал наземную подготовку для первой группы монгольских туристов, въезжающих во Вьетнам всего через девять дней после открытия страны.

130 монгольских пассажиров прилетели 24 марта 2022 года и совершили 8-дневную поездку в Ханой и Фукуок. Круизный тур по Монголии в настоящее время планирует 15 прямых рейсов в Ханой, и Absolute Asia Travel является их партнером по всем вопросам, связанным с вьетнамской стороной.

«Я не мог уснуть в ночь перед прибытием группы, — сказал Донг Минь Туан, директор по продажам и маркетингу. «Было так много факторов, которые могли пойти не так, с требованиями, которые были совершенно новыми по сравнению с простотой работы до пандемии. Я даже предупредил Cruise Tour оправдать их ожидания! Но в итоге все прошло гладко – и мы планируем с ними долгосрочное сотрудничество».

«Рынок Монголии никогда не рассматривался Absolute Asia Travel до пандемии, и это показывает, что наша стратегия поиска новых источников прибывающих посетителей начинает окупаться теперь, когда Вьетнам открыт. Поскольку Юго-Восточная и Восточная Азия также вновь открываются, мы стремимся начать совместную работу с новыми азиатскими партнерами, чтобы продемонстрировать все, что может предложить Вьетнам».

«Мы открыли для себя остров Фукуок в январе с помощью интернет-исследований и написали многим туроператорам во Вьетнаме в поисках компании, которая бы нас поддержала», — сказал Амар Мөнхбат, менеджер по международным связям Cruise Tour Mongolia.

«К счастью, мы столкнулись с Absolute Asia Travel, которые были настолько профессиональны в своих коммуникациях, и их предложение было одним из самых конкурентоспособных. Туры продаются очень хорошо и вызвали большой интерес со стороны монгольских путешественников. С 24 марта по настоящее время мы продали 780 мест».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения