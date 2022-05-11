Стоимость биткойнов упала на 50% по сравнению с ноябрьским пиком

CentralAsia (MNG) - Как свидетельствуют данные на бирже Binance, стоимость биткоина в ночь с 9 на 10 мая составила $29 730. В последний раз она падала ниже $30 тыс. в июле 2021 года. Максимума своей стоимости криптовалюта достигала в ноябре 2021 года – тогда биткойн оценивался почти в $69 тыс.

«Если ФРС продолжит повышать ставки в июне и июле, мы, вероятно, продолжим сталкиваться с падением рынков в течение всего лета. Однако я ожидаю, что из-за предстоящих в ноябре промежуточных выборов мы, вероятно, увидим, что ФРС приостановит или даже снизит ставки, начиная с сентябрьского заседания, что сработает как катализатор. Мы могли бы увидеть, что рынок снова пойдет вверх», — рассказал СoinDesk Стивен МакКлерг, директор по инвестициям и соучредитель Валькирии (криптовалюты).

Напомним, что 5 мая Федеральная резервная служба США повысила учётную ставку на 50 б.п.

Между тем, за последний год биткойн стал законным платежным средством в двух странах — Сальвадоре и Центральноафриканской Республике.

Поскольку Сальвадор заявил, что позволит потребителям использовать криптовалюту во всех транзакциях наряду с долларом США, Международный валютный фонд призвал его отменить свое решение.

источник: IDAX

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