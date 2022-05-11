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Состоялся телефонный разговор президента Монголии с президентом Республики Польша

CentralAsia (MNG) -  По инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Монголии У.Хурэлсух с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Президент Монголии У.Хурэлсух 10 мая 2022 года провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, — сообщает администрация президента Монголии.

Президенты двух стран обменялись мнениями по широкому кругу вопросов взаимоотношений и сотрудничества. Например, они высоко оценили результаты политических консультаций между Монголо-Польской межправительственной комиссией и Министерством иностранных дел, которые являются механизмами двустороннего диалога, и выразили надежду, что они будут способствовать достижению целей развития страны.

Президент Монголии У.Хурэлсух подчеркнул важность контактов между людьми и поблагодарил правительство и народ Польши за их постоянную поддержку монголов, обучающихся, работающих и проживающих в стране.

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