Состоялся телефонный разговор президента Монголии с президентом Республики Польша

CentralAsia (MNG) - По инициативе польской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Монголии У.Хурэлсух с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Президент Монголии У.Хурэлсух 10 мая 2022 года провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, — сообщает администрация президента Монголии.

Президенты двух стран обменялись мнениями по широкому кругу вопросов взаимоотношений и сотрудничества. Например, они высоко оценили результаты политических консультаций между Монголо-Польской межправительственной комиссией и Министерством иностранных дел, которые являются механизмами двустороннего диалога, и выразили надежду, что они будут способствовать достижению целей развития страны.

Президент Монголии У.Хурэлсух подчеркнул важность контактов между людьми и поблагодарил правительство и народ Польши за их постоянную поддержку монголов, обучающихся, работающих и проживающих в стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения