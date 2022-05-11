Пастух Ч. Цэгмид начала пробег на 790 км от аймака Баянхонгор до Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - 10 мая пастух сомона Бууцагаан аймака Баянхонгор Ч. Цэгмид начала необычный пробег: за 25 дня она преодолеет более 790 километров до столицы страны.

Ч. Цэгмид, пенсионерка-спортсменка со степенью мастера спорта по легкой атлетике и мать четверых детей, тренируется уже больше месяца с тех пор, как впервые решила пробежать длинные дистанции от имени пастухов.

Ее пробег посвящен на 80-летие создания аймака Баянхонгор и 60-летие средней школы Номгон имени Заслуженного учителя Монголии Н.Биндэръяа.

Ожидается, что женщина-пастух будет пробегать 30 км в день, чтобы добраться до площади Сухэ-Батор в Улан-Баторе 4 июня.

Она занимается бегом с юных лет (с 1976 года) и успешно участвовала в более чем 70 забегах на длинные дистанции.

Ее будет сопровождать муж в течение 25 дней и будет сопровождать врач, который будет следить за состоянием спортсменки.

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