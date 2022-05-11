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В Улан-Баторе открывается первая выставка логотипа «THE SIGN»

CentralAsia (MNG) -  7 мая в выставочном зале Национального музея Монголии открылась выставка «THE SIGN».

На выставке представлено более 1600 логотипов, созданных 19 дизайнерами-оформителями объединения «Мы, монгольское содержание» за последние 20 лет.

Нас окружают образы и символы. Из выставки люди смогут понять, что именно дизайнеры приближают эти образы и персонажи к жизни, обогащая их новым содержанием. Логотипы представлены в девяти категориях — символ, словесный знак, буквенный знак, комбинация, абстракция, символ, монограмма, эмблема и изобразительный знак.

Благодаря выставке зрители познакомятся не только с логотипами, но и с богатой историей монгольского культурного наследия, традиций и символов.

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  • Symbol / Бэлгэдэлт тэмдэгт
  • Wordmark / Үгэн тэмдэгт
  • Lettermark / Үсгэн тэмдэгт
  • Combination / Дүрс, үгийн хослол
  • Abstract / Хийсвэр тэмдэгт
  • Character / Дүр төрх
  • Monogram / Хэлхээ үсэг
  • Emblem / Сүлд бэлгэдэл
  • Pictorial mark / Зурган тэмдэгт
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