В Улан-Баторе открывается первая выставка логотипа «THE SIGN»
CentralAsia (MNG) - 7 мая в выставочном зале Национального музея Монголии открылась выставка «THE SIGN».
На выставке представлено более 1600 логотипов, созданных 19 дизайнерами-оформителями объединения «Мы, монгольское содержание» за последние 20 лет.
Нас окружают образы и символы. Из выставки люди смогут понять, что именно дизайнеры приближают эти образы и персонажи к жизни, обогащая их новым содержанием. Логотипы представлены в девяти категориях — символ, словесный знак, буквенный знак, комбинация, абстракция, символ, монограмма, эмблема и изобразительный знак.
Благодаря выставке зрители познакомятся не только с логотипами, но и с богатой историей монгольского культурного наследия, традиций и символов.
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- Symbol / Бэлгэдэлт тэмдэгт
- Wordmark / Үгэн тэмдэгт
- Lettermark / Үсгэн тэмдэгт
- Combination / Дүрс, үгийн хослол
- Abstract / Хийсвэр тэмдэгт
- Character / Дүр төрх
- Monogram / Хэлхээ үсэг
- Emblem / Сүлд бэлгэдэл
- Pictorial mark / Зурган тэмдэгт
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