Выставка фотографий и картин, посвященных зимним Олимпийским играм в Пекине, открылась в столице Монголии

CentralAsia (MNG) - Выставка фотографий и картин, посвященных зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, открылась во вторник в художественной галерее Norphei в Улан-Баторе.

В своем выступлении на церемонии открытия выставки Чжан Мусин, временный поверенный в делах посольства Китая в Монголии, сказал: «через линзы языка в руках китайских и монгольских фотографов и кисти в руках монгольских первичных и школьников, они совместно записали и запечатлели это олимпийское событие, вошедшее в историю».

Чжан Мусин

«Мы надеемся, что Китай и Монголия будут поддерживать дух зимних Олимпийских игр в Пекине, сотрудничать для достижения взаимовыгодных результатов, вместе добиваться прогресса, работать вместе и активно способствовать созданию сообщества с общим будущим для человечества», — сказал Чжан.

«Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай лично присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, что свидетельствует об уровне доверия и дружбы между нашими двумя странами», — сказал Шаравжамц Цэрэнжанхар, глава Управления физической культуры и спорта Монголии, который также высоко оценил Китай за успешное проведение Олимпийских игр в трудные времена пандемии.

Шаравжамц Цэрэнжанхар

В рамках темы «Мы вместе во имя будущего — зимние Олимпийские игры в Пекине глазами монголов» на недельной выставке представлено в общей сложности 80 работ, в том числе 48 фотографий китайских и монгольских фотографов и 32 картины монгольских школьников.

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