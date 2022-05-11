Сборная Монголии 3х3 сразу получили право на участие в чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) - Международная федерация баскетбола (ФИБА) организует 5-й чемпионат Азии по баскетболу 3х3 с 6 по 10 июня.

Всего в Сингапуре примут участие 53 национальные команды (30 мужчин, 23 женщины), побив рекорд 2019 года в 40 команд.

На турнир прошли квалификацию семь женских команд, в том числе Сингапур, принимающий чемпионат Азии, и последний чемпион Азии, Австралия, а также лучшие команды из Монголии, Китая, Японии, Тайваня и Шри-Ланки. Остальные 16 команд сыграют в пяти предварительных матчах.

В мужской категории только три команды прошли квалификацию на чемпионат Азии, в том числе принимающая Сингапур, бывшие чемпионы континента Австралия и номер один в мире Монголия.

Остальные 27 команд будут разделены на 9 групп и разыграют по 9 прав.

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