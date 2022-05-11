Елена Малышева поделилась впечатлениями об отпуске в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Российская телеведущая Елена Малышева провела День Победы за границей. О своей поездке и о том, как её встретили в другой стране, она рассказала в своём Telegram-канале.

На майские праздники звезда программы «Жить здорово!» отправилась в Узбекистан. По словам телеведущей, жители страны буквально окутали их с супругом любовью и гостеприимством.

В поездке Елена Малышева познакомилась с местной кухней, традициями и оценила дружелюбие местных людей. Высказалась 61-летняя знаменитость и об отношении в Узбекистане к России.

Ташкент нас окутал открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским. Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей, — я советую вам поехать в Узбекистан, - поделилась телеведущая.

Также Елена Малышева дала несколько рекомендаций поклонникам, которые захотят побывать в Узбекистане. Звезда советует окунуться в местный колорит на рынках, попробовать плов и самсу, а также примерить традиционную одежду. Узбекские наряды Малышева назвала «современными и модными» и призналась, что почувствовала себя в них «легко и свободно».

«Я до сих пор не понимаю, как я могла не купить тот халат, который мерила! – сокрушается телеведущая в соцсетях. - Если там сделать прорези для рук, то это будет супермодный кейп».

Звезда отметила, что в будущем обязательно вернётся в Ташкент со съёмочной группой. Сейчас в Узбекистане очень много туристов, поэтому Малышева считает важным показать, куда можно обратиться в случае проблем со здоровьем.

С началом спецоперации на Украине Первый канал отказался от развлекательного контента. Руководство решило, что сейчас в приоритете должны быть новости и общественно-политические передачи. Из эфира убрали шоу «Давай поженимся!», «Поле чудес», «Голос», «Мужское/Женское» и др. Программа «Жить здорово!» с Еленой Малышевой предварительно закрылась до сентября.