За сутки в Монголии выявлен 61 новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлен 61 случай заражения COVID-19.

Из новых случаев 52 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и выявлено 11 случаев в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в базе данных статистики здравоохранения страны.

За сутки в Монголии зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 112.

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