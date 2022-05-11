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Президенты Казахстана и Турции подписали документы на $1 млрд

CentralAsia (KZ) -  Соглашения на $1 млрд подписаны во вторник в Анкаре в ходе визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«По итогам переговоров поставлены подписи под документами на $1 млрд», - сказал президент Казахстана.

Токаев назвал Турцию очень важным стратегическим партнером и пригласил Эрдогана посетить Казахстан. «Приглашаю уважаемого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом нашу страну», - сказал он.

По итогам переговоров делегаций Казахстана и Турции подписано 15 документов, в том числе о стратегическом партнерстве. Президент Турции отметил важность заключенных соглашений и меморандумов в год, когда обе страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Эрдоган также сообщил о планах увеличения почти вдвое - с $5,3 млрд до $10 млрд в год - двустороннего товарооборота.

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