Венгрия предлагает построить комбикормовый завод и свиноферму венгерской породы в Монголии

CentralAsia (MNG) - 10 мая заместитель премьер-министра Монголии С.Амарсайхан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Монголии Борбалу Анну Обрушански.

В ходе встречи посол Анна Обрушански сообщила о планах проведения «Дня венгерской культуры» в Улан-Баторе 13 мая в ознаменование 72-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Она также предложила расширить сотрудничество между двумя странами и реализовать ряд проектов в области животноводства и сельского хозяйства. Она сказала, что можно создать свиноферму породы венгерская мангалица в Монголии и экспортировать свинину этой породы из Монголии.

Мангалица — венгерская порода домашних свиней; была выведена в середине XIX века путём скрещивания венгерских пород из Салонты и Бакони с европейским кабаном и сербской шумадийской породой. Свинья породы мангалица имеет густую кудрявую шерсть, похожую на шерсть овец. Кроме неё, единственная известная порода свиней с длинной шерстью — вымершая линкольнширская кудрявошёрстная свинья из Англии.

Кроме того, в последние годы Венгрия строит завод по переработке кормов с использованием навоза, и есть возможность построить такой завод в Монголии.

Она сказала: «Мы предлагаем построить комбикормовый завод по венгерской технологии с использованием навоза монгольских скот. Это важно для восстановления деградации пастбищ и улучшения качества почвы в Монголии. Технология позволяет получать органические удобрения без запаха, богатые гумусом и питательными веществами, которые имеют низкое содержание влаги и быстро разлагаются, поэтому после опрыскивания впитывают влагу и питают растения от корней.

Вице-премьер-министр С.Амарсайхан выразил благодарность правительству Венгрии за безвозмездное предоставление Монголии необходимого медицинского оборудования в сложный период глобальной пандемии COVID-19. Он выразил удовлетворение поступательным развитием отношений и сотрудничества между двумя странами за последние годы, а также выразил благодарность за предложения по реализации важных проектов в сфере сельского хозяйства, животноводства и редевелопмента юрточных районов.

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