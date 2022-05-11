Школьникам в Туркменистане запретили во время летних каникул посещать бары и «бесполезные сайты»

- Туркменистан, общество
- 10:31, 11 мая 2022
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CentralAsia (TM) - В Туркменабаде перед началом летних каникул с учащимися и их родителями проводятся беседы о том, как вести себя и что нельзя делать. Список запретов включает в себя несколько пунктов, некоторые из которых вызывают у родителей вопросы, передает turkmen.news.
Во время летних каникул туркменским школьникам будет нельзя:
- посещать кафе, бары и рестораны с одноклассниками или учениками других школ, равно как собираться у кого-то дома;
- управлять автомобилем;
- бесцельно слоняться по городу в свободное время или по вечерам;
- взрывать петарды дома и в общественных местах;
- употреблять алкоголь и психотропные вещества. Ранее turkmen.news публиковал большой материал о проблеме аптечной наркомании среди школьников. Подростки покупают препараты баралгин, бобенак, тропикамид или димедрол для получения наркотического воздействия;
- посещать бесполезные сайты, делиться неподобающими фотографиями и видеоматериалами в мессенджерах IMO, Instagram, TikTok и видеосервисе Likee. Данные сервисы недоступны без VPN, а IMO в последние недели работает с большими перебоями.
В Туркменистане школьные администрации на протяжении уже нескольких лет перед каждыми каникулами проводят подобные беседы и берут с родителей расписки, предупреждая их тем самым об ответственности за несоблюдение запретов. Перечень последних варьируется от школы к школе, от города к городу, от велаята к велаяту. В зимнее время года это запрещение выходить на улицу после 18 часов, посещать родственников в других городах.
Особое внимание в расписках уделяется требованию контролировать использование не по назначению мобильных телефонов и планшетов, чтобы «оградить детей от ненужной информации».