Школьникам в Туркменистане запретили во время летних каникул посещать бары и «бесполезные сайты»

CentralAsia (TM) - В Туркменабаде перед началом летних каникул с учащимися и их родителями проводятся беседы о том, как вести себя и что нельзя делать. Список запретов включает в себя несколько пунктов, некоторые из которых вызывают у родителей вопросы, передает turkmen.news.

Во время летних каникул туркменским школьникам будет нельзя:

посещать кафе, бары и рестораны с одноклассниками или учениками других школ, равно как собираться у кого-то дома;

управлять автомобилем;

бесцельно слоняться по городу в свободное время или по вечерам;

взрывать петарды дома и в общественных местах;

употреблять алкоголь и психотропные вещества. Ранее turkmen.news публиковал большой материал о проблеме аптечной наркомании среди школьников. Подростки покупают препараты баралгин, бобенак, тропикамид или димедрол для получения наркотического воздействия;

посещать бесполезные сайты, делиться неподобающими фотографиями и видеоматериалами в мессенджерах IMO, Instagram, TikTok и видеосервисе Likee. Данные сервисы недоступны без VPN, а IMO в последние недели работает с большими перебоями.

В Туркменистане школьные администрации на протяжении уже нескольких лет перед каждыми каникулами проводят подобные беседы и берут с родителей расписки, предупреждая их тем самым об ответственности за несоблюдение запретов. Перечень последних варьируется от школы к школе, от города к городу, от велаята к велаяту. В зимнее время года это запрещение выходить на улицу после 18 часов, посещать родственников в других городах.

Особое внимание в расписках уделяется требованию контролировать использование не по назначению мобильных телефонов и планшетов, чтобы «оградить детей от ненужной информации».