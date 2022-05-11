Узбекистан установил дипломатические отношения с Сент-Винсент и Гренадинами

CentralAsia (UZ) - Сент-Винсент и Гренадины стала 140-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».

10 мая в городе Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Сент-Винсент и Гренадинами.

От имени правительств двух стран документ подписали Постоянный представитель Узбекистана при ООН, посол Бахтиёр Ибрагимов и Постоянный представитель Сент-Винсент и Гренадин при ООН Инга Ронда Кинг.

Стороны подтвердили заинтересованность в укреплении совместной работы в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированных учреждений. Достигнута договорённость о поддержании регулярных контактов по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки.

Подписание документа стало важным шагом для активизации взаимодействия Узбекистана со странами бассейна Карибского моря.

Сент-Винсент и Гренадины является государством Британского Содружества, расположенным в западной части бассейна Карибского моря. Страна активно участвует в деятельности ООН, в 2020-2021 годах являлась непостоянным членом Совета Безопасности, а в 2018-2019 годах – председателем Экономического и социального совета организации (ЭКОСОС).