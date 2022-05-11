Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $40 млрд дополнительной помощи

CentralAsia (CA) - Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму в размере $40 млрд, сообщает CNN.

По поводу этих денег к Палате представителей и Сенату обращался президент США Джо Байден. Он подчеркивал, что выделение дополнительной финансовой помощи — «срочная потребность».

В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. В случае одобрения в верхней палате она будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.

Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. В частности, $6 млрд должно пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд - на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд - на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, $900 млн предназначены для поддержки украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд будет выделено на усиление американских войск в Европе.

Байден изначально запрашивал на помощь Киеву дополнительно $33 млрд. Позднее американские СМИ сообщили, что эта сумма была увеличена в Конгрессе почти до $40 млрд. В частности, было предложено выделить еще больше средств на предоставление военной техники, а также продовольственной помощи.