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Узбекистан и Италия обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  10 мая Специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел в Риме переговоры со Специальным представителем правительства Италии по Афганистану и Йемену Джанфранко Петруццеллой.

В ходе беседы обсуждены усилия Узбекистана и Италии по мирному урегулированию афганского кризиса, скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи, сообщил МИД РУз.

Дж.Петруццелла высоко оценил содействие Узбекистана в восстановлении экономики Афганистана, предоставление этой стране гуманитарной помощи, выразив готовность и впредь активно взаимодействовать с узбекской стороной в вопросе установления мира и стабильности в Афганистане.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане, выработке консолидированной позиции международного сообщества, как в отношении новых властей страны, так и недопущения гуманитарного кризиса в стране.

Выражена обоюдная заинтересованность Узбекистана и Италии в продолжении консультаций по афганской тематике.

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