Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграли партию в настольный теннис по окончании официальных мероприятий.
Фотографии с игры между главами государств были опубликованы в Telegram- канале пресс-службы президента Казахстана.
Ранее Токаев 13 лет являлся президентом Федерации настольного тенниса Казахстана. В пресс-службе президента отмечали, что глава казахского государства - большой любитель этого вида спорта.
Сейчас Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана находится с государственным визитом в Турции.
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