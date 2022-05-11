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Токаев и Эрдоган сыграли в настольный теннис. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграли партию в настольный теннис по окончании официальных мероприятий.

Фотографии с игры между главами государств были опубликованы в Telegram- канале пресс-службы президента Казахстана.

Ранее Токаев 13 лет являлся президентом Федерации настольного тенниса Казахстана. В пресс-службе президента отмечали, что глава казахского государства - большой любитель этого вида спорта.

Сейчас Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана находится с государственным визитом в Турции.

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