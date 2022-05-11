Будучи «оазисом демократии» в Азии, Монголия играет важную роль в мировом социал-демократическом сообществе, — Кристиане Кеспер

Кристиане Кеспер

CentralAsia (MNG) - В первый день своего визита в Германию делегация Монгольской народной партии (МНП) во главе с генеральным секретарем Д. Амарбаясгаланом встретилась с госпожой М. Кристиане Кеспер, глава отдела международного сотрудничества Фонда Фридриха Эберта, и Марком Заксером, главой Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе встречи генеральный секретарь МНП Д.Амарбаясгалан поблагодарил Фонд Фридриха Эберта Германии за его ценный вклад в укрепление и установление демократической системы в Монголии, развитие рыночной экономики и улучшение правовой среды. И он сказал, что мы также рады тому, что работаем для достижения одной и той же цели создания свободного и единого общества, которое уважает свободу, справедливость и единство и создает равные возможности для политического, экономического, социального и культурного участия для всех. Он выразил уверенность, что мы будем и дальше расширять наше сотрудничество.

Кристиане Кеспер подчеркнула важность пандемии COVID-19, изменения климата и кризиса в Европе, необходимость более тесной совместной работы социал-демократов и прогрессивных партий, проведения переговоров и создания эффективного совместного механизма для разрешения кризиса. «Монголия — это оазис демократии в Азии, играющая важную роль в мировом социал-демократическом сообществе и многое делающая для демократии во всем мире», — сказала она.

Марк Заксер

«В последние годы мировое сообщество столкнулось со многими вызовами и крупными социальными изменениями. В этом контексте социал-демократы должны играть ключевую роль в участии государства в экономике и политике на общее благо. При этом важно достичь консенсуса между различными заинтересованными группами и прояснить баланс между общественными интересами и интересами социальных групп, таких как пожилые люди, молодежь и женщины», — сказал Марк Заксер.

В ходе встречи они договорились провести совместное исследование социальных и политических изменений в монгольском обществе и развития ценностей граждан.

Следующее заседание делегации продолжилось встречей с Максом Остермайером, руководителем отдела энергетики, окружающей среды и структурной политики, отдела планирования и исследований Фонда Фридриха Эберта, Германия, по реформе энергетической и климатической политики и справедливой передаче энергии.

Макс Остермайер

В Германии согласование энергетической политики с экологической и экономической политикой является серьезной проблемой для всех политических партии. В ходе встречи они обсудили глобальные социально-экологические изменения и реформы энергетической и климатической политики, как организовать экологически безопасную политику без ущерба для конкурентоспособности промышленности, а также политику Германии и Европейского Союза.

Стороны сошлись во мнении, что важно, чтобы глобальные социал-демократы сосредоточились на том, как преодолеть новые вызовы, стоящие перед энергетикой, вызванные изменением климата, эпидемией и российско-украинским кризисом, и как сделать энергетический переход во благо и справедливость из всех.

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