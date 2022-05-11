В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения с 8 этажа. Видео

CentralAsia (KZ) - Астанчанин спас трехлетнюю девочку от падения с восьмого этажа, передает Tengrinews.kz.

По данным ДЧС, инцидент произошел 11 мая в 10:21 по проспекту Улы Дала, 27/1. Ребенок оказался снаружи окна и не мог забраться обратно в квартиру.

«К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона 8 этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже. Девочка 2019 года рождения в момент падения находилась дома с родителями. В ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой, Сабит Шонтакбаев 1985 года рождения, проживающий на 7 этаже, увидел висящего плачущего ребенка. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, он предпринял действия по спасению и в считаные секунды поймал девочку, тем самым спас жизнь ребенку», - сообщили в ведомстве.

ДЧС планирует представить мужчину к награде за смелость, мужество и героизм.

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