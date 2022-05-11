МИД РФ прокомментировал признание Литвой России «террористическим государством»

Мария Захарова

CentralAsia (CA) - Решение сейма Литвы о признании России «террористическим государством» — экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, литовские депутаты исходили не из желания урегулировать ситуацию на Украине, передает РБК.

Представитель МИД заявила, что Литве стоило бы за последние 8 лет хотя бы один раз высказаться за выполнение минских договоренностей и «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе». Захарова отметила, что Литва, будучи членом НАТО, никогда не выражала озабоченность «противозаконными, агрессивными» действиями альянса, которые «приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось». Она привела в пример бомбардировку Югославии, войну в Ираке и ситуацию в Афганистане.

Накануне сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Депутаты назвали российские военные действия в Украине геноцидом и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений» по аналогии с Нюрнбергским и Токийским трибуналами. Члены литовского парламента предложили другим государствам применить в отношении событий на Украине принцип универсальной юрисдикции, который позволяет привлекать лиц к ответственности без учета места преступления и гражданства обвиняемого и потерпевшего.